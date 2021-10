L'assemblea di Lista per Ravenna: “Il nostro impegno nell’amministrazione dopo le elezioni”

Lunedì si è svolta, presso la sala Sauro Morigi di via Dradi, in presenza fino al limite di 40 persone, consentito dalle norme anti-covid, e in videoconferenza per il resto dei partecipanti, un’assemblea di Lista per Ravenna, estesa alle cinque liste associate, sul tema: “Il nostro impegno nell’amministrazione comunale dopo le elezioni”.

Preso atto del risultato elettorale della coalizione, che ha classificato il proprio candidato sindaco Alvaro Ancisi al terzo posto tra 11 candidati, l’intenzione espressa è quella di proseguire l’esperienza associata nei prossimi cinque anni di consiglio comunale, denominando allo scopo il gruppo consiliare che la rappresenta, composto dal solo Ancisi: “Lista per Ravenna – Polo civico popolare”. A seconda dei temi in discussione, concorreranno a trattarli e a svilupparli le varie liste associate di volta in volta interessate, mentre il Comitato operativo di Lista per Ravenna sarà allargato ad una qualificata rappresentanza dei loro componenti, scelti tra i candidati alle elezioni comunali, a partire dai capilista.