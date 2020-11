L'idea del Popolo della Famiglia: "Perchè non fare un 'corona-screening' di massa?"

"Come Popolo della Famiglia esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto Presidente dell’Unione della Romagna Faentina Massimo Isola: ora c’è bisogno di avviare speditamente il nuovo mandato mettendo al centro come prorotta il sostegno alle famiglie più povere e il contrasto al Covid-19". E' quanto dichiara Mirko De Carli, capogruppo al consiglio comunale di Riolo Terme per il Popolo della Famiglia.

“In tal senso - continua De Carli - i 228.500 euro messi a disposizione dell’Urf, come annunciato dal sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi, sono una positiva conferma dell’azione a sostegno delle famiglie meno abbienti avviato durante il primo lockdown. Come Popolo della Famiglia aggiungiamo una priorità strategica e di investimento pubblico: sarebbe interessante valutare il modello altoatesino del “corona-screening” da optare anche nel territorio dell’Urf. Già Bergamo lo ha realizzato in primavera e la nostra comunità potrebbe davvero giovarne con la possibilità così di uscire dalla zona arancione, tornando potenzialmente zona gialla, prima delle festività natalizie (senza rischi di probabile ricadute dovute a scelte non ben ponderate): che ne dice Isola?".