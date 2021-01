L'inizio delle lezioni slitta, la scuola non condivide. Piccinini (M5S): "Circolare politica"

"Per comunicare ai propri studenti lo slittamento all’11 gennaio del ritorno in classe Antonio Grimaldi, dirigente scolastico dell’Istituto tecnico-industriale “Nullo Baldini” di Ravenna, ha inviato a docenti, studenti, genitori e personale ATA della scuola una circolare con un contenuto fortemente politico". Ad affermarlo polemicamente è Silvia Piccinini, Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Emilia Romagna.

"Pur non condividendo il disorientante, improduttivo provvedimento notturno del governo, si legge nella circolare l'istituto Nello Baldini procrastina a lunedì 11 gennaio l'inizio delle lezioni in presenza al 50%". "Non condiviso cambiamento di programma", si legge nell'oggetto della circolare 106.

"Pur comprendendo la delusione di tutto il mondo della scuola - afferma la consigliera del M5S - per il mancato rientro in classe previsto inizialmente per il 7 gennaio, credo che le parole utilizzate dal dirigente scolastico siano fuori luogo e non consone all’istituzione che rappresenta. Ecco perché le parole del preside Grimaldi sono assolutamente fuori luogo e per questo ci aspettiamo nelle prossime ore le sue scuse ufficiali per aver utilizzato in modo totalmente inopportuno un canale di comunicazione così importante per l’organizzazione delle attività scolastica scambiandolo per un volantino politico".