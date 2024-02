La consigliera dem Dalfiume incontra le imprese della Bassa Romagna

La consigliera Pd alla Regione Emilia-Romagna Mirella Dalfiume ha iniziato un tour di incontri con le imprese della Bassa Romagna che la vedrà impegnata nei prossimi mesi. Obiettivo è far conoscere le eccellenze del territorio, confrontarsi sulle loro esigenze e dare loro visibilità. Il tour è iniziato con due aziende associate alla Cna che vedono sul ponte di comando due donne, Orietta Caravita e Ylenia Betti: la Caravita Recinzioni di Bagnacavallo e la Rob Car di Lugo, che operano nei settori delle recinzioni, appunto, e della vendita e noleggio di carrelli elevatori. In comune hanno la storia di come sono nate e cresciute, strettamente legata alla famiglia, che ne costituisce anche una delle ragioni della solidità: create dai genitori, ora vedono ai vertici le figlie e i figli, frutto di un ricambio generazionale di successo.

"Ho voluto iniziare – spiega Dalfiume – con queste due piccole aziende perché condividono un approccio comune verso la propria attività, fatto di ricerca, innovazione, di impegno nella formazione e di attenzione alle esigenze dei clienti. Un approccio che privilegia la qualità e il servizio, che sono alla base del loro successo e anche un modello per quanti vogliano fare impresa in questo momento". Durante gli incontri, ai quali era presente Nicola Iseppi, responsabile Cna della Bassa Romagna, la consigliera ha potuto confrontarsi su quelli che sono i temi caldi che riguardano l’artigianato del territorio. "La ricerca di manodopera qualificata, la situazione delle infrastrutture, ma anche le conseguenze dell’alluvione di maggio 2023, come i ritardi nei ristori o il mancato riconoscimento delle spese di manodopera per la pulizia dei capannoni e dei piazzali, meritano ancora attenzione".