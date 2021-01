La consigliera regionale Manuela Rontini a Salotto Blu: "Dialogo con Italia Viva indispensabile"

Manuela Rontini, consigliera regionale dell'Emilia Romagna, ha preso parte alla trasmissione condotta su Videoregione da Mario Russomanno 'Salotto Blu' prendendo posizione su diversi temi di attualità, tra i quali la crisi innescata dalle dimissioni dei ministri "renziani" dal governo guidato da Giuseppe Conte. Rontini, eletta nel 2020 per il secondo mandato in Regione con circa ottomila preferenze espresse dagli elettori nei suoi confronti, è stata in passato vicina alle posizioni dell'ex segretario nazionale democratico.

"Non ho seguito Matteo Renzi, sono rimasta all'interno del Partito Democratico, ma lo ritengo dotato di grande intelligenza politica - ha spiegato - Non condivido la sua scelta di aprire la crisi di governo, ma penso che si debba far tutto il possibile per riallacciare i rapporti con il suo gruppo parlamentare. A Faenza solo qualche mese fa il nuovo sindaco Massimo Isola ha partecipato alla competizione elettorale avendo tra gli alleati Italia Viva: un esempio da seguire ovunque in Romagna se possibile".