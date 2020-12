La consulta di Giovecca-Frascata-Passogatto si riunisce online

Mercoledì 9 dicembre è convocata alle 19 la riunione della Consulta Giovecca-Frascata-Passogatto, che si svolgerà in modalità videoconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono la riqualificazione di via Gardizza e la Banda Ultra Larga. Alla seduta interverranno il sindaco referente con delega alle Infrastrutture dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Nicola Pasi, l’assessore all’Informatica del Comune di Lugo Luigi Pezzi e l’assessore al Decentramento del Comune di Lugo Veronica Valmori. L’elenco completo degli ordini del giorno e le modalità per seguire la seduta sono disponibili sul sito del Comune di Lugo.