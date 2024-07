La crisi di Cofari arriva in consiglio comunale con due interrogazioni

Martedì 2 luglio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Start Romagna: dove verranno collocati i nuovi otto autisti?” e “Cofari: davvero dobbiamo credere che l’amministrazione non ne sapesse nulla?”, presentati dal consigliere Alberto Ancarani (Forza Italia); “Sicurezza stradale: parcheggi non autorizzati e degrado, in via Antica Milizia”, presentato dal consigliere Giancarlo Schiano (Movimento 5 stelle); “Cofari vs lavoratori. Rappresentata inopportunamente da esponenti istituzionali”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Successivamente saranno discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Accorpamento al demanio stradale di un tratto della via Armuzzi di proprietà privata”, presentata dall’assessore Igor Gallonetto; “Approvazione dello statuto della fondazione Istituto tecnologico superiore territorio energia costruire Its tec academy (ex Its-tec)”, presentata dall’assessora Federica Moschini; “Acqua ingegneria srl – approvazione bilancio d’esercizio 2023”, “Ravenna farmacie srl - approvazione bilancio d’esercizio 2023”, “Ravenna holding spa - approvazione bilancio d’esercizio 2023”, Romagna acque – società delle fonti spa - approvazione bilancio d’esercizio 2023”, “Ravenna entrate spa - approvazione bilancio d’esercizio 2023”, tutte presentate dall’assessore Giacomo Costantini.