La frazione rischia di rimanere senza medico di base: la Lega raccoglie firme tra i residenti

Un'altra frazione rischia di rimanere senza medico di base. Succede a Reda, frazione di Faenza, dove i cittadini temono che con il pensionamento dell'unico medico di medicina generale l'Ausl non riesca a trovare un sostituto. Sul caso è intervenuto in consigliere comunale e regionale della Lega Andrea Liverani: "Stiamo raccogliendo le firme tramite una petizione popolare per la frazione di Reda, che rischia di rimanere senza medico di base con conseguenti disagi per tutti i cittadini, visto che si dovranno spostare di diversi chilometri per poter usufruire di un servizio essenziale".

Il consigliere ha presentato anche quattro interrogazioni in questi giorni, sulla necessità di lavori in via Canal Grande, sulla criminalità nelle zone delle case popolari, sulla gestione dei rifiuti di Reda e sui dehor. "Molti sono i problemi della città e tutti i giorni siamo al lavoro per dare voce a quelle persone che purtroppo sono tuttora inascoltate dalla amministrazione”, conclude il consigliere del Carroccio.