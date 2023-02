'La Lega ti ascolta', incontro aperto alla cittadinanza a Faenza

Lunedì 13 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala delle Associazioni, in via Laderchi 3 a Faenza, nuovo appuntamento con “La Lega ti ascolta”. L’incontro aperto a tutti i cittadini è studiato appositamente per potersi confrontare con le persone e i loro problemi. Nell’occasione saranno presenti i Consiglieri Regionali Andrea Liverani e Daniele Marchetti Vice Presidente della Commissione Sanità Regione Emilia-Romagna, il Segretario Lega Faenza Roberta Conti, il capogruppo in consiglio Comunale Alvise Albonetti, il Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e il Referente provinciale della Lega Lorenzo Zandoli.

"Un’occasione per poter esprimere i propri pensieri anche sulle attuali amministrazioni del territorio ed in particolare su Faenza. Il confronto e l’ascolto sono priorità per la Lega– scrive Roberta Conti, Segretaria della Lega – i nostri appuntamenti, che vogliamo tenere vivi, sono dedicati a tutti i cittadini che possono portare idee e programmi, ma anche semplicemente rimostranze e problemi che noi prenderemo in carico e sottoporremo alle amministrazioni locali. Tutti possono contribuire per il bene della propria città, auspico di incontrare molti cittadini lunedì prossimo con lo spirito giusto per costruire per tempo la Faenza del futuro".