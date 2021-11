La Pigna: "A San Pietro in Vincoli urge la messa in sicurezza degli attraversamenti"

“A San Pietro in Vincoli urge la messa in sicurezza degli attraversamenti di via Farini”: lo chiede in una nota la lista civica "La Pigna". Viene spiegato che "la pericolosità della via Epaminonda Farini, che attraversa il centro abitato di San Pietro in Vincoli, è ben nota. L’arteria viene percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi, spesso anche pesanti e gli attraversamenti pedonali che insistono sulla strada e che collegano le attività presenti su ambo i lati, sono utilizzati da numerosi pedoni. Attualmente, però, i passaggi pedonali constano di una semplice striscia sull’asfalto mentre necessiterebbero di isola pedonale per garantire la sicurezza di chi li utilizza".

"Ancora più necessaria risulta essere l’illuminazione degli stessi attraversamenti pedonali poiché la via Farini è particolarmente buia. L’oscurità che nei mesi invernali sopraggiunge già nel tardo pomeriggio, unita ad eventuali nebbie, costituiscono un vero e proprio pericolo per chi si trova ad attraversare la via Farini. Da anni, i residenti delle Ville Unite, chiedono che vengano messi in sicurezza i passaggi pedonali. Ma poiché le tante richieste continuano a cadere nel vuoto, come gruppo consiliare La Pigna abbiamo depositato un ordine del giorno con il quale sollecitiamo la Giunta comunale a provvedere con solerzia".