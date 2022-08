La Pigna: "Forese abbandonato, chiuso lo sportello Hera a San Pietro in Vincoli"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La sua inaugurazione nel 2017, all’inizio del primo mandato di de Pascale a Sindaco di Ravenna, fu celebrata come una testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione Pd nei confronti del Forese ed in particolare delle Ville Unite. Stiamo parlando dello sportello Hera di San Pietro in Vincoli. Attenzione subito smentita nei fatti e nelle chiusura dopo pochi mesi del medesimo sportello. La sua riapertura, si ebbe dopo poco e solo grazie - è bene dirlo - alle pressioni del Comitato cittadini di San Pietro in Vincoli e del gruppo consiliare de La Pigna. Ancora oggi il Partito Democratico ravennate blatera di valorizzazione del Forese ma nemmeno si accorge che lo sportello Hera di San Pietro in Vincoli pare avere chiuso i battenti un’altra volta.

Sono numerose, infatti, le segnalazioni che ci sono pervenute in queste settimane e che ci informano dell’ennesima chiusura dello sportello Hera, che offre un prezioso servizio ai residenti delle Ville Unite soprattutto per quanto riguarda la Tari e la fornitura dell'acqua potabile pubblica. Gioverà ricordare che Hera è una società partecipata dal Comune di Ravenna, nel cui Consiglio di Amministrazione lo stesso Comune è rappresentato sin dal 24 aprile 2014, dall'ex segretario comunale del Pd e originario proprio di San Pietro in Vincoli Danilo Manfredi, il quale per tale incarico percepisce un compenso di 60.000 euro all'anno.

Vista la situazione e la conclamata indifferenza dell’amministrazione comunale a guida Pd, ci vediamo costretti a portare nuovamente in Consiglio Comunale la questione relativa alla riapertura dello sportello Hera di San Pietro in Vincoli, chiedendo ancora una volta al Sindaco de Pascale di attivarsi presso Hera affinché lo sportello venga riaperto in tempi brevissimi. Nel frattempo la lista civica La Pigna e Forese in Comune si faranno promotori di una petizione tra i cittadini di San Pietro in Vincoli e delle Ville Unite affinché venga ripristinato lo sportello Hera a San Pietro in Vincoli da discutere nella competente commissione consiliare.

Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna,Città-Forese-Lidi e Gabriele Zoli, Presidente lista civica Forese in Comune