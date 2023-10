La Pigna: "Solidarietà e vicinanza allo Stato di Israele"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La Lista Civica La Pigna esprime la propria solidarietà e vicinanza allo stato di Israele, al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, per i vergognosi attacchi terroristici compiuti dall'organizzazione terroristica di Hamas. Riteniamo fondamentale che le Istituzioni di ogni livello, esprimano ferma condanna e piena solidarietà al popolo israeliano per ciò che sta accadendo, così come ha prontamente fatto il Governo Italiano. Chiediamo allora all'amministrazione de Pascale che anche il Comune di Ravenna condivida la posizione del nostro Governo e contestualmente provveda ad illuminare Palazzo Merlato con i colori della bandiera israeliana, a partire dal tramonto. In passato, anche recente, il balcone della Residenza Municipale é stato utilizzato per esporre vessilli a sostegno di diverse iniziative. Non ravvedendo quindi elementi ostativi all'iniziativa di illuminare la Residenza municipale di Ravenna, così come sta già avvenendo a Palazzo Chigi.

La Pigna