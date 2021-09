La proposta: "Consulte comunali per valorizzare le competenze dei cittadini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Competenze, impegno e passione sono le parole chiave della Lista de Pascale Sindaco, composta in maggioranza da persone che non hanno mai fatto politica attiva nei partiti ma si sono sempre impegnate sul nostro territorio in maniera trasversale animate da un forte senso civico. Cittadini con un grande rispetto per la città e per tutti suoi abitanti, disponibili a spendersi per sostenere Ravenna con l’obiettivo di incrementare relazioni positive, e il cui sogno sarebbe quello di estendere questi princìpi anche nella forma di governo della città.



La Movimentazione Civica portata avanti durante la preparazione del programma di mandato è stata animata da questa convinzione: un progetto nato con l’obiettivo di costruire e condividere idee, passioni ed energie trasformandole in proposte concrete per una Ravenna di tutti e di tutte. La nostra proposta è di renderla permanente proponendo l’istituzione di consulte su temi strategici che affianchino il Sindaco e la Giunta coinvolgendo esperti e cittadini che possano portare un valore aggiunto, senza guardare all’appartenenza politica e a prescindere dal voto espresso, garantendo così trasversalità e inclusione, affinché si possa raggiungere una maggior partecipazione della società civile alle scelte della città. Una visione paragonabile a quella dei Consigli Territoriali, chiamati a collaborare con l’Amministrazione sulle tematiche specifiche dei territori nei quali vivono tutti i giorni: un tessuto di politica attiva costante ed utile per tutti che coinvolga rappresentanti che operano quotidianamente nei settori individuati.



Un altro aspetto da tenere in considerazione è che tanti nostri concittadini vivono in tutto il mondo: persone che conoscono la nostra città e che quindi possono proporre buone pratiche vissute e replicabili sul nostro territorio. Un patrimonio di relazioni e contatti che oltre a presentare consigli e modelli in base a quello che stanno vivendo in altre realtà sociali, avrebbero la capacità anche di promuovere la nostra città nei Paesi in cui vivono, aumentandone la visibilità e offrendo un motore in più sia per il turismo sia per il coinvolgimento di nuove realtà territoriali. Queste sono solo alcune delle proposte nate all’interno della Lista de Pascale Sindaco che ci vedranno impegnati nei prossimi cinque anni e per cui chiediamo la fiducia dei cittadini di Ravenna alle elezioni amministrative del 3/4 ottobre.



Lista De Pascale Sindaco