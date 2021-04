La rassegna "Conselice, come stai?" riflette su scuola e didattica a distanza

Riprende dopo la pausa pasquale il ciclo "Conselice, come stai?" promossi dal Pd di Conselice. Come ha funzionato la didattica a distanza? Qual è il futuro della scuola? Lunedì 12 aprile alle ore 20,30 nell'incontro online "La scuola, prima di tutto” si parlerà di questi argomenti con l’assessora alla Pubblica Istruzione e all’infanzia del Comune di Ravenna Ouidad Bakkali, con la prof.ssa Daniela Geminiani e con l’assessore alle politiche educative del Comune di Conselice Raffaele Alberoni. La serata sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook del PD Conselice oppure collegandosi al link che sarà reso disponibile sulla medesima pagina.