La sindaca di Riolo a 'Salotto blu': "Il dopo alluvione? Dobbiamo prendere atto delle nostre fragilità e fare squadra"

La sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti, conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha descritto i momenti drammatici vissuti nei giorni dell' alluvione di maggio e le conseguenti riflessioni.

"Per alcuni giorni abbiamo mantenuto contatti solo grazie ai radioamatori, circostanza che spiega quanto tutti ci siamo sentiti colpiti da qualcosa più grande di noi, nell' epoca della comunicazione super tecnologica - ha detto - Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, mettere da parte le divisioni. I nostri territori sono fragili, famiglie e imprese chiedono che le classi dirigenti operino per la messa in sicurezza".