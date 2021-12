Ladri scatenati, Bertolino (Adc): "Serpeggia il terrore tra i residenti di Borgo Masotti"

A Borgo Masotti ormai la paura è diventata la vera protagonista. Serpeggia il terrore tra i residenti, i ladri tentano di entrare negli appartamenti a qualsiasi ora e in qualsiasi condizioni non curanti della presenza degli abitanti. I tanti cittadini che ci stanno contattando in queste ore ci riferiscono che la paura non è più quella di trovare la casa svaligiata, ma di ritrovarsi in casa i malintenzionati temendo per la propria incolumità e quella della propria famiglia. La situazione in questi mesi è andata via via peggiorando, sintomo che qualcosa di concreto ed utile non è ancora stato fatto da parte dell’amministrazione comunale. Crediamo che sia ora che il Sindaco e il suo assessore alla sicurezza di concerto con le forze dell’ordine concertino e mettano in campo una strategia nell’immediato.

Mauro Bertolino, coordinatore regionale Alleanza di centro per i territori Emilia Romagna