Lampioni spenti, mareggiate e ponti: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 6 dicembre, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Ridiamo luce a Ravenna”, presentato da Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Via Santerno Ammonite semidistrutta sul versante ovest”, presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna – Polo civico popolare); “Protezioni fisse nelle zone di costa a rischio”, presentato da Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier).

Seguirà la trattazione delle seguenti interrogazioni: “Ridiamo decoro e dignità ai nostri lidi” presentata da Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Da criminali lasciare il manto di circonvallazione Piazza d’Armi nelle condizioni in cui è dopo i lavori” presentata da Nicola Grandi (Viva Ravenna); “Ponte Nuovo: criticità in via Dismano” presentata da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Vergogna monumentale nel palazzo del Comune. Voltone Savini nell'indecenza” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Lavori in via Mattei” presentata da Daniele Perini e Davide Buonocore (Lista de Pascale); “A quando il ripristino della torre civica” presentata da Daniele Perini (Lista de Pascale); “Nuovo ponte chiuso dal 2009, perché manca la strada. Si farà nel 2024” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Alberi abbattuti durante i lavori del Parco marittimo” e “Rendiamo sicura la ciclabile di via Quaroni” presentate da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia).

Seguiranno la presentazione e il voto dei seguenti ordini del giorno: “Una strada e/o una piazza per il cardinal Tonini” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale), Massimo Cameliani (Pd) presidente Consiglio comunale, Idio Baldrati (Pd) e Marco Montanari (Pd); “Installazione cartellonistica autostradale riportante la dicitura ‘Benvenuti in Romagna’” presentato da Giacomo Ercolani e Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier). Infine l’ordine del giorno presentato dal sindaco Michele de Pascale a sostegno della sanità pubblica.