Laura Beltrami eletta come nuova segretaria provinciale del Partito repubblicano italiano

La Direzione Provinciale del Partito repubblicano italiano di Ravenna, riunitasi ieri sera, ha eletto all’unanimità Laura Beltrami, chiamata così a ricoprire l’incarico di Segretario Provinciale dell’Edera. La Beltrami, già Segretario della Consociazione repubblicana di Lugo e storica esponente dell’Edera alfonsinese, succede a Eugenio Fusignani che, dopo la sua elezione a Segretario Regionale, aveva rassegnato le dimissioni dalla guida del partito provinciale, ruolo che ricopriva dal 2014 e tre mandati congressuali.

“Ringrazio il partito per la fiducia che mi ha concesso affidandomi l’incarico di guidare la più importante federazione d’Italia – ha affermato Beltrami - e ringrazio il segretario regionale Fusignani per il grande lavoro che ha svolto in questi anni, ottenendo importanti risultati per l’Edera. Un testimone il suo che raccolgo con molto orgoglio ma anche con la consapevolezza del grande impegno che comporterà".

“Le prossime scadenze elettorali amministrative nella nostra provincia impegneranno il Pri in un difficile confronto a tutto campo –ha proseguito Beltrami - e per questo c’è bisogno del supporto di tutto il partito, dal nazionale al regionale. In questa ottica intendo guidare il PRI nel solco della mozione congressuale del 2022, in continuità col percorso già tracciato dalla precedente segreteria e in un confronto costante con le segreterie comunali e, soprattutto, in stretta collaborazione con la segreteria regionale".