Lavori a rilento per il ponte, Verlicchi (Pigna) chiede ristori per le attività economiche e i residenti

Con due atti depositati al Consiglio comunale, Veronica Verlicchi, capogruppo della Pigna, chiede ristori per la chiusura del ponte tra le località di Torri di Mezzano e Grattacoppa, dovuti ai lavori di rifacimento, in cui - spiega - "ci sono ritardi nel completamento". "Ora siamo in attesa di capire se l’ennesima data annunciata di ultimazione dei lavori verrà rispettata", continua. Ed infine: "Nel frattempo, riteniamo altrettanto doveroso sollecitare il sindaco Michele de Pascale e la Giunta comunale, affinché si adoperino per elargire ristori alle tante attività economiche ed ai residenti delle Località coinvolte, così da alleggerire i gravi danni ed i tanti disagi che stanno sopportanti da troppo tempo, per via della disastrosa gestione del progetto del nuovo ponte da parte dell’amministrazione comunale.