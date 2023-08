Lavori al ponte sul fiume Montone, Flamigni (Lega): "Quali interventi per limitare i disagi durante la chiusura?"

La chiusura del ponte sul fiume Montone, dovuto ai lavori di rifacimento, tra le frazioni di San Pancrazio e Ragone causerà “numerosi disagi alla popolazione, oltre a minori introiti per aziende e commercianti”. Lo sottolinea il consigliere comunale della Lega a Russi, Andrea Flamigni. "Serve un intervento", prosegue il rappresentante del Caroccio, per limitare i disagi alla popolazione, circa 2.100 abitanti tra le due frazioni, quando il ponte resterà chiuso per lavori.

Flamigni si rivolge direttamente alla sindaca Palli con un’interrogazione nella quale vuole sapere “perche? non si sia pensato di installare, per la durata dei lavori, un ponte Bailey, garantendo cosi? minori disagi alla popolazione e alle aziende - e conclude - la SP5 è un arteria utilizzata spesso dai mezzi di soccorso quali 118 e Vigili del Fuoco. Il Sindaco è a conoscenza dei percorsi alternativi che utilizzeranno i mezzi di soccorso in caso di necessità?".