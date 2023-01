Lavori nella scuola elementare di Lido Adriano, Haxhibeku (Pd): "Finalizzare gli interventi"

Il consigliere del Partito Democratico Renald Haxhibeku ha depositato un’interrogazione al Consiglio comunale di Ravenna per chiedere di finalizzare l’intervento di impermeabilizzazione della scuola elementare Iqbal Masih di Lido Adriano. La scuola primaria situata in viale Marino 4 a Lido Adriano è di proprietà comunale e l’istituto comprende, oltre alle prestazioni didattiche e multimediali erogate, ulteriori servizi tra i quali quelli inerenti all’igiene, all’attività motoria e alla refezione scolastica con i relativi locali dedicati.

"Oltre alla manutenzione ordinaria – scrive il consigliere del PD - la passata amministrazione comunale è intervenuta nell’estate del 2018 sul rifacimento del manto di copertura dell’istituto per risolvere i problemi d’infiltrazione d’acqua al primo piano, i quali si verificavano in occasione di forti piogge. Nello stesso anno l’intervento è stato esteso alle aule al piano terra visto che sopra al solaio è presente il terrazzo che è via di fuga per il primo piano e anche in quella parte si erano presentati i primi segnali di infiltrazione. Il rifacimento ha interessato anche i locali adibiti alla mensa scolastica e all’attività motoria, facendo sì che gli interventi andassero ad interessare la quasi totalità dell’edificio. Ora chiediamo quindi di finalizzare il rifacimento a copertura della totalità dell’edificio scolastico, intervenendo sulle porzioni ancora scoperte e dandone congruo avviso con le relative tempistiche d’intervento".