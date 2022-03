Lavori pubblici, Bardi (La Pigna): "Interventi a singhiozzo e incompleti. Manca la programmazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Non è certo la prima volta che riceviamo segnalazioni per dissesto di strade e marciapiedi nei nostri lidi e lavori fatti male o incompleti. Per questo oggi vorremmo portare all'attenzione pubblica i lavori attualmente in esecuzione in via del Delfino a Punta Marina, come esempio di ciò che può accadere quando manca la programmazione da parte di chi amministra questa città. E' appena stata conclusa, infatti, l'asfaltatura di un tratto del marciapiede della suddetta strada ignorando completamente il tratto antistante, anch'esso ammalorato tanto da costituire un vero e proprio pericolo per i pedoni.

Allora ci chiediamo come sia possibile continuare a fare interventi a singhiozzo ed incompleti. Come può l'amministrazione comunale non riuscire a programmare un intervento totale, con conseguente risparmio di danari pubblici e ripristino della sicurezza dei pedoni? Eppure nel tempo sono state fatte numerose segnalazioni, come accade per tante altre zone dei nostri lidi. Senza contare l'annoso problema dei danni provocati dall'apparato radicale dei pini, a carico di strade e marciapiedi. Segnalazioni che puntualmente rimangono lettera morta.

Un totale disinteresse ed una evidente disorganizzazione emergono dall'atteggiamento che il Comune di Ravenna continua a tenere nei confronti di noi cittadini dei lidi. Quasi come fossimo Ravennati di serie B. Eppure, i Lidi ravennati dovrebbero rientrare nelle priorità del nostro Comune, essendo fonte di notevoli introiti economici. Un atteggiamento che non può essere tollerato ancora.

Fabio Bardi - La Pigna