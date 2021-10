Lavoro, Dore (FI): "Per superare lo stagnamento occupazionale occorre puntare sui giovani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Ravenna vive uno stagnamento occupazionale da diversi anni, in modo particolare quello giovanile e non è imputabile solo ed esclusivamente alla pandemia da Covid. Manca una strategia, non solo nazionale, ma anche da parte di questa amministrazione, la quale ha mostrato una totale assenza di coraggio, soprattutto nei confronti degli under 35. La nostra idea di rilancio dell’occupazione giovanile prevede azioni che possano incentivare l’apertura e la sostenibilità di nuove imprese, cercando in tutti i modi strade e soluzioni per sgravare fiscalmente i primi anni di impresa, sia a livello locale, sia tramite azioni di pressione governativa.

Partire dall’esenzione della tassa comunale sulla pubblicità, passando attraverso esonero tosap, diminuzione tariffa TARI, per arrivare a IMU e TASI agevolate, per i primi 3 anni, sia per gli under 35 che decidono di aprire nuove imprese, sia per quelle imprese che scelgono di assumere personale under 35, secondo parametri specifici. Punto saliente, nel nostro programma elettorale, sta altresì nella promozione e nel co-finanziamento di corsi professionalizzanti, collaborando direttamente con le associazioni di categoria e gli enti di formazione, tramite i quali si intende aprire le porte a coloro che, non occupati per qualsivoglia motivo, hanno intenzione di mettersi e rimettersi in gioco acquisendo nuovi orizzonti.

Se non si va verso questa direzione, il rialzo dell’occupazione in prospettiva medio-lunga non è raggiungibile. Il mondo del lavoro è cambiato e cambia velocemente, bisogna saper stare al suo passo, se possibile anticiparlo e crealo. I giovani hanno idee ed energie efficaci, una mente aperta ed internazionale ed è per questo che serve l'aiuto di una burocrazia amica e procedimenti rapidi. Con Ancarani Sindaco tutto questo può essere realizzabile.

Fabrizio Dore