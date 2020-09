'Lavoro e sviluppo': l'assessore Colla tra gli ospiti della serata del Pd

Lavoro e Sviluppo: questo il focus della serata, organizzata da Partito Democratico di Conselice, dedicata a un approfondimento su due dei temi cardine alla base dei Patti per il lavoro e lo sviluppo che si stanno delineando, sia in Regione sia in Bassa Romagna. Interverranno sul tema l’Assessore regionale Vincenzo Colla, la Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Eleonora Proni e la Segretaria Cgil di Ravenna Marinella Melandri.

"Questi nuovi Patti strategici rappresentano dei piani d’azione condivisi dalle Amministrazioni con tutte le forze economiche, sociali, associazioni d’impresa, professioni, enti locali, organizzazioni sindacali e di categoria - spiegano gli organizzatori - Mediante un percorso di concertazione dovranno definire le linee di sviluppo, coerenti con lo scenario attuale, per una nuova visione di futuro dei nostri territori a livello economico, sociale e ambientale".

Il programma della serata prevede alle 19.30 un momento di convivialità con una cena organizzata con la collaborazione dell’Agriturismo Massari e di altri produttori locali, a cui seguirà l’incontro-dibattito moderato dal giornalista Andrea Tarroni. La serata si svolgerà martedì 22 settembre alle 20.45 presso l’arena estiva de Il Gabbiano di via Verdi 2 a Conselice. Per prenotazioni ed informazioni 3333518316 o 3337964177.