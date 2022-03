Le origini della guerra in Ucraina e i risvolti futuri: un appuntamento del Pd

Il Partito Democratico di Cervia organizza per mercoledì 23 marzo presso la sala XXV aprile un’iniziativa per cercare di ripercorrere le origini del conflitto russo – ucraino e capire quali possano essere i risvolti futuri della guerra.

"La mattina del 24 febbraio ci siamo svegliati tutti con una notizia che ci ha sconvolto: è tornata la guerra in Europa. Da quel giorno siamo stati subissati di immagini e notizie di distruzione, disperazione e morte. Ognuno di noi, seguendo telegiornali e talk show, avrà maturato opinioni, dubbi e perplessità", afferma il segretario comunale Mirko Boschetti.

Appuntamento con due ospiti esperti sul tema: il deputato Alberto Pagani, membro della commissione Difesa, e la professoressa Mara Morini, docente di scienza politica presso l’Università di Genova ed esperta di politica russa. Sarà anche l’occasione per fare il punto su come si sta organizzando il Comune di Cervia in merito all’accoglienza dei profughi ucraini.