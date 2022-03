Le proposte per i quartieri San Rocco, Stadio, Cesarea, Alberti e Gallery: un incontro del Pd

Giovedì 24 marzo alle 18:30, presso il Circolo Pd Casadei Monti in via San Mama 75, il Partito Democratico organizza un incontro pubblico dal titolo “Insieme per i territori, insieme per i quartieri” sulle proposte del Partito Democratico per le zone di San Rocco, Stadio, Cesarea, Alberti e Gallery.

In vista delle elezioni dei consigli territoriali che si terranno il 3 aprile, è stato organizzato un confronto con il segretario comunale del Pd Lorenzo Margotti e l’assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Ravenna, Federica Del Conte. Saranno anche presenti al dibattito la presidente del Consiglio Comunale Ouidad Bakkali, l’assessora al Bilancio, Politiche per le famiglie e per l’infanzia Livia Molducci, l’assessore alla Cultura e alla scuola Fabio Sbaraglia, il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Massimo Cameliani. Durante l'incontro verranno presentati i candidati Pd della zona: Fabrizio Fusconi, Goffredo De Portu, Mariagrazia Guardigli, Silvia Sangiorgi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.