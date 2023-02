La Lega attacca Progetto Civico Faentino sul voto in consiglio comunale: "Astensione inutile"

Il dibattito politico sui velocar continua fuori dall'aula consiliare di Faenza in seguito alla bocciatura della revoca delle deleghe all'assessore alla sicurezza Massimo Bosi. A soffiare sul fuoco stavolta sono stati i consiglieri leghisti che hanno in un comunicato scrivono: "Dal consiglio comunale emerge ancora una volta l’inconcludenza dell’Amministrazione Comunale guidata da Massimo Isola. La giunta preferisce dedicare tempo e spazio a problematiche internazionali sulle quali la città di Faenza ben poco può fare ed anziché scusarsi sulla questione “velocar” in circonvallazione preferisce confermare a pieni voti l’assessore Massimo Bosi per le sue decisioni in merito. Si anticipa inoltre un eventuale ricorso contro non si sa bene chi per confermare le sanzioni dell’illegittimo dispositivo posizionato sotto al ponte con le eventuali spese del ricorso a carico degli ignari cittadini faentini".

La missiva del Carroccio poi risparmia i consiglieri del polo civico: "La Lega si chiede quale utilità hanno poi i “civici faentini” che solo nel contesto elettorale hanno fatto opposizione a questo tipo di amministrazione e che oggi non perdono occasione per sostenere la giunta Isola e al massimo si trincerano in un’astensione inutile. Se i civici ritengono che il velocar sulla circonvallazione sia stata una scelta oculata e condivisa e che il lavoro di questa giunta e dell’assessore Bosi sia lodevole devono semplicemente sostenere apertamente tale decisione e comunicarlo ai loro pochi ormai sostenitori. L’amministrazione è deludente le loro scelte sono sbagliate e l’errore è reiterato. Sulle decisioni importanti sono attendisti e inconcludenti e difendono i loro sbagli commettendone altri senza ascoltare il buon senso delle forze politiche che difendono i cittadini”. All'attacco è poi seguita la replica del polo civico.