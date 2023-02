Lega, il nuovo segretario provinciale è Lorenzo Zandoli

Lorenzo Zandoli è il nuovo segretario provinciale della Lega di Ravenna. Lo ha deciso l’assemblea dei militanti accordandogli una percentuale di circa l’80 per cento dei voti rispetto all’altro candidato, Gianluca Medri. Insieme a Zandoli sono stati eletti sei componenti del direttivo: Massimiliano Pederzoli, Roberta Conti, Annarosa Tarroni, Enrico Sangiorgi, Andrea Liverani e Cristina Alpi. Sono poi stati nominati Nicola Pompignoli responsabile organizzativo e Maria Marabini responsabile Enti locali. Al neosegretario e agli altri eletti sono giunte le felicitazioni del segretario della Lega Romagna, on. Jacopo Morrone, che ha parlato di una ‘squadra fortissima e vincente”.



Zandoli, 31 anni, laureato in scienze motorie, svolgeva già il ruolo di referente provinciale della Lega a Ravenna. “Sono orgoglioso – ha affermato il neosegretario – di un partito in cui c’è confronto e dialogo, un partito che sa ascoltare, aperto alle istanze delle persone e del territorio. Davanti a noi ci sono sfide importanti, nel 2024 andranno al voto 14 comuni del ravennate. L’obiettivo è impegnarci tutti a individuare i candidati migliori per coagulare un grande consenso intorno al nostro progetto di buona amministrazione locale, trasparente, attenta, imparziale e efficace”.