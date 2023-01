Lega furiosa per il degrado delle strade a Faenza: "In questi anni solo promesse dall'amministrazione"

“Nonostante i solleciti, i comunicati stampa e le interrogazioni non è stato fatto nulla”. Non è andata giù ai consiglieri della Lega la risposta fornita dall’assessore ai lavori pubblici del comune di Faenza Milena Barzaglia all’interpellanza presentata sullo stato delle strade cittadine. Per questo Roberta Conti e Andrea Liverani hanno indetto sabato mattina una conferenza stampa chiedendo pubblicamente all’amministrazione comunale l’immediato ripristino e la messa in sicurezza della rete viaria cittadina.

“Ci sembra opportuno che i cittadini vengano a conoscenza delle problematiche in cui versano le strade di Faenza - ha riferito la consigliera Conti -. In consiglio comunale abbiamo detto che vogliamo delle risposte durante le interrogazioni perchè la giunta e l’amministrazione sono di tutti, e ai cittadini vanno date risposte puntuali e complete”.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato oggetto di alcune interrogazioni in particolare lo stato di via Granarolo, sul quale anche la società ciclistica lughese ‘Baracca’ aveva scritto al comune di Faenza. “È arrivata la lettera di una associazione ciclistica lughese che ha protestato sulla situazione - ha rimarcato Andrea Liverani - e la risposta dell’amministrazione è stata di andare nelle piste ciclabili. Ma le piste ciclabili sono anche peggio. Questa non è una questione di partito è una questione che riguarda tutti perché si tratta di sicurezza. La questione inizia da quando ci siamo insediati in consiglio comunale. Un’amministrazione così, che non rispetta quello che dice a Faenza non l’abbiamo mai avuta. Io ho presentato almeno 3 interrogazioni e le risposte fornite sono state poi puntualmente disattese. Il problema è che via Granarolo è la strada principale che porta al centro, e deve essere il nostro biglietto da visita. Invece le rotonde sono malcurate, e il degrado nelle strade è evidente. Non sanno neanche loro quando inizieranno i lavori. Com’è che a Brisighella, dove c’è il sindaco Pederzoli, le strade sono state sistemate? Le strade sono un tema principale e dovrebbero essere uno dei primi obiettivi di questa amministrazione. Si parla adesso della costruzione della nuova circonvallazione ma se l’amministrazione non è capace di sistemare 3 chilometri di strada come si può pensare ad una circonvallazione?”.

“In questi anni sono state fatte solo promesse - ha detto Roberta Conti -, ma al 28 gennaio non è ancora stato fatto nulla, e nell’ultimo consiglio comunale si è detto solo che sono state indette e assegnate gare d’appalto alle imprese, ad oggi però non ci hanno dato risposte precise sul giorno in cui inizieranno i lavori. Sottolineo che via Granarolo è veramente pericolosa, per le auto e anche per i ciclisti, e c’è un degrado notevole. I tempi sono stati dettati da loro (la giunta faentina, nda) ma puntualmente i lavori non sono stati eseguiti. Chiediamo che quando viene detta una cosa, venga rispettata. E chiediamo trasparenza nelle risposte”.

La situazione non riguarda solo via Granarolo e via Ravegnana: "Abbiamo fatto un’interrogazione sulla via Cascinetto e non ci hanno ancora dato risposta dopo 3 mesi - hanno proseguito i consiglieri -. Ci sono altre strade in condizioni simili che ci vengono segnalate: via Strocca di San Biagio, via Formellino, via Ronco, via San Vincenzo a Fossolo, ma anche corso Saffi per citarne alcune. Secondo noi un comune dovrebbe avere delle priorità, se i fondi non ci sono i problemi si risolvono parlando chiaramente”. E Liverani ha aggiunto in merito alle risorse per finanziare i lavori: “Non si può sperare che arrivino sempre risorse dal governo”.