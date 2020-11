Lettera minatoria delle 'Nuove Brigate Rosse' al sindaco de Pascale

Anche il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, come altri colleghi - primo fra tutti a denunciarlo il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, ma anche il riminese Andrea Gnassi - è stato destinatario nei giorni scorsi di una lettera firmata 'Nuove Brigate Rosse' in cui si lanciano folli accuse e promesse di atti violenti verso le comunità in merito alle restrizioni portate dal dpcm. Sul caso indagano la Digos e la Questura.

"A nome di Forza Italia esprimo al sindaco di Ravenna la più sentita solidarietà per il vile atto minatorio giuntogli sotto forma di lettera firmata “Nuove brigate rosse”. Non vi è colore che tenga quando sono in gioco i valori della democrazia e, poiché proprio chi scrive non ha mai avuto timore nel rappresentare quando è apparso opportuno il rischio che detti valori venissero calpestati, appare ancora più importante che debba innalzarsi in questo caso anche dall’opposizione un netto muro di solidarietà e di vicinanza di fronte a simili gesti". A esprimere solidarietà al primo cittadino ravennate è Alberto Ancarani, vicecommissario regionale di Forza Italia.

"Anche al sindaco di Ravenna è stata recapitata una lettera minacciosa che annuncia atti terroristici - aggiunge il deputato romagnolo Marco di Maio - Chi pensa di intimidire le istituzioni e i cittadini sappia che si sbaglia di grosso. Mi auguro che le indagini trovino subito i responsabili, probabilmente solo qualche invasato che si firma anacronisticamente “Nuove Brigate Rosse”. Non abbassiamo la guardia, rispettiamo le norme, combattiamo il virus. Michele, Ravenna e tutta la Romagna sono con te".

Anche la Uil di Ravenna esprime la propria solidarietà a de Pascale per "la delirante lettera contenente minacce ricevuta in queste ore dal primo cittadino ravennate. In questo momento dobbiamo tutti stringerci vicino alle istituzioni e a chi le rappresenta - commenta il segretario generale Carlo Sama - nella convinzione che solo l’unità di intenti e il rispetto delle regole della comune convivenza ci porteranno fuori da questa difficilissima situazione sanitaria ed economica. La nostra comunità deve reagire ed opporsi ad ogni forma di violenza, sia essa anche verbale, per salvaguardare il valore del dialogo e della responsabilità soprattutto in questi momenti cosi drammatici".

"La comunità democratica si stringe al fianco di Michele de Pascale e degli altri primi cittadini raggiunti in queste ore da lettere minatorie firmate da “Le Nuove Brigate Rosse” e gli esprime solidarietà e vicinanza - aggiunge il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni - È davvero intollerabile che si creda di poter intimidire i sindaci in questo terribile momento. Gli autori minacciamo attacchi e contestano le norme restrittive per contrastare la pandemia. Il nemico da combattere è il virus non le amministrazioni. Dobbiamo essere tutti uniti di fronte alla crisi che stiamo vivendo e che cerchiamo di fronteggiare in ogni modo come cittadini e con le istituzioni. La difficile situazione sociale ed economica non può degenerare in atti vili e vergognosi come questo che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, rischiano di convogliare in modo deleterio la sofferenza e le difficoltà delle persone".

"Voglio esprimere piena solidarietà, umana e politica a Michele de Pascale per le minacce ricevute - commenta la consigliera regionale dem Manuela Rontini - Confidando che le Forze dell’ordine possano prontamente individuare chi ha compiuto questo ignobile gesto, nascondendosi dietro la sigla delle “nuove Brigate Rosse”, mando a lui e a tutti gli altri sindaci colpiti dalle intimidazioni un abbraccio di vicinanza e un ringraziamento per il servizio che, anche in queste settimane difficili, stanno svolgendo per le nostre comunità".

Il presidente del gruppo Sapir Riccardo Sabadini e di Tcr Giannantonio Mingozzi esprimono "solidarietà e affetto al sindaco Michele De Pascale dopo la lettera di minacce ad opera di sedicenti brigatisti a lui indirizzata. Ti siamo vicini ora più che mai - scrivono Sabadini e Mingozzi anche a nome dei dipendenti Sapir e Terminal Container - alla tua famiglia e a tutta l'amministrazione ravennate, e ti siamo grati per l'impegno che a nome del Comune e di tutte le Provincie italiane stai offrendo per combattere la diffusione del Covid in favore di tutta la popolazione e del mondo delle imprese e dei lavoratori, e per questo vai avanti caro sindaco!".

"Sono già due le lettere di minacce recapitate a sindaci del nostro territorio a firma “Nuove Brigate Rosse” - puntualizza il sindaco di Cervia Massimo Medri - Ul fatto è molto preoccupante. L’argomento al centro delle lettere sarebbero le nuove restrizioni legate a Covid-19. In questo momento più che in altri serve unità tra sindaci, Presidenti di Regione e Governo, perché non vi siano spiragli per organizzazioni terroristiche e magione di infiltrarsi e prendere spazio all’interno delle nostre città. Si la paura per il contagio, che la preoccupazione per le condizioni economiche sono state sfruttate per creare disordini. Stiamo attenti, e non cediamo a chi ci vorrebbe ancora più chiusi nelle nostre paure. Per questo volevo rivolgere tutta la mia solidarietà al sindaco di Ravenna Michele De Pascale, al sindaco di Ferrara Alan Fabbri e ad Andrea Gnassi sindaco di Rimini".

"La solidarietà umana e politica, mia personale e di tutta l'amministrazione faentina, ad Alan Fabbri e a Michele de Pascale, destinatari oggi di gravi e inaccettabili gesti intimidatori - scrive il sindaco di Faenza Massimo Isola - Chi vuole speculare sulle difficoltà del momento e per spargere violenza deve essere individuato e isolato"."Solidarietà e vicinanza a Michele, destinatario di lettere minatorie che minacciano attacchi terroristici - si accoda Niccolò Bosi, presidente del consiglio comunale di Faenza - Simili lettere sono state recapitate anche ai sindaci di Ferrara e Rimini, ai quali esprimo la stessa vicinanza. Noi siamo altro, non ci faremo intimidire, questa violenza nella nostra terra non trova sponda".

"Esprimiamo la più sentita vicinanza e solidarietà al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e a tutti coloro i quali, come i sindaci di Ferrara e Rimini, hanno ricevuto lettere minatorie che minacciano azioni terroristiche, intimidatorie e violente - si aggiungono al sostegno Articolo Uno e Sinistra per Ravenna - Non si tratta solamente di un episodio deplorevole, quanto di un gesto inqualificabile e di gravità inaudita: è inaccettabile che qualcuno pensi di poter intimidire amministratori territoriali, le istituzioni e le comunità tutte con minacce gravi e che sono da condannare con fermezza e determinazione; queste sono un vero e proprio attacco alla nostra democrazia compiuto, per di più, in un momento di estrema sofferenza e difficoltà per il nostro Paese, colpito dalla crisi sanitaria ed economica, approfittando del malessere e delle difficoltà che l’intera comunità nazionale sta provando sulla propria pelle. Saremo sempre dalla parte dei valori democratici, della democrazia, in difesa delle istituzioni repubblicane e della civile e pacifica vita democratica contro ogni violenza, ogni intimidazione o atto antidemocratico".

"Esprimo tutta la mia più profonda solidarietà al sindaco Michele De Pascale per la vile lettera minatoria ricevuta, in un momento già estremamente delicato e difficile - scrive il consigliere Massimiliano Alberghini - Ora più che mai occorre compattezza e unità di intenti di fronte a gesti cosi intollerabili e a situazioni cosi drammatiche come quelle che stiamo vivendo".