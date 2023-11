La lista De Pascale cambia nome, torna "Ama Ravenna". Il sindaco: "Non mi ricandido"

Cambia l'assetto della maggioranza anche se le forze in campo rimangono le stesse. Le novità principali riguardano i nomi di due delle liste a sostegno dell'amministrazione De Pascale. Si tratta della Lista De Pascale Sindaco e di Ravenna Coraggiosa (rispettivamente seconda e terza lista, dopo il Pd, ad aver raccolto più voti nella coalizione che sostenne Michele De Pascale nelle elezioni del 2021). Nella mattinata di mercoledì è stata infatti annunciata una riformulazione che porterà al cambio di nome della Lista De Pascale Sindaco, rappresentata in Consiglio comunale dai consiglieri comunali Daniele Perini e Davide Buonocore e dall'assessora Annagiulia Randi, che diventa la lista Ama Ravenna - I Civici. Nella stessa occasione è stata anticipato il passaggio, come già avvenuto a Faenza, di Ravenna Coraggiosa nel Pd che avverrà nel corso del prossimo Consiglio comunale.

A spiegare il cambio di nome della lista è lo stesso Perini, capogruppo in Consiglio: "Già durante la campagna elettorale si era deciso che a un certo punto avremmo riformulato il percorso della lista". La nuova lista Ama Ravenna, che riprende il nome della lista civica presente nella precedente legislatura, conferma dunque la sua fiducia al sindaco: "gli auguriamo un futuro politico anche a livello regionale e nazionale".

"Ci eravamo detti già allora che la lista non si sarebbe potuta ripresentare", visto che il sindaco non si sarebbe potuto ricandidare per un terzo mandato, anche se la norma potrebbe cambiare. "Ho già precisato che due mandati per un sindaco sono un tempo giusto - afferma De Pascale - E' giusto che ci sia un sano ricambio nelle persone". Un cambio di nome che per il sindaco significa "dare un pieno assetto alla nostra coalizione", visto anche l'ingresso di Coraggiosa nel Pd.

"Cambia il nome, l'impegno resta - sottolinea l'assessora Randi - Continueremo a mettere il massimo impegno a servizio della nostra città. C'è piena condivisione nell'operato del sindaco, con cui condividiamo le linee di mandato". Per l'assessora si tratta di un percorso che si consolida attraverso "un gruppo che vuole essere civico a supporto di politiche progressiste con le quali ci siamo impegnati durante la campagna elettorale", e chiude dando pieno sostegno a De Pascale: "Siamo con lui e vogliamo continuare a fare bene". A guardare oltre, con il cambio di nome, è il consigliere Buonocore: "Siamo allineati al mandato sindaco - ha detto - lo prendiamo come slancio alle prossime elezioni", previste nel 2026. Se in quell'occasione "le forze di centro sinistra chiederanno il nostro appoggio, lo valuteremo".