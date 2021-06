Liverani (Lega): "Trovare soluzioni per fare ripartire il mondo dello sport"

“Insieme dobbiamo trovare soluzioni per fare ripartire il mondo dello sport, messo in ginocchio da 16 mesi di pandemia che hanno azzerato le attività. Mi appello al presidente Bonaccini e a tutta la sua Giunta, affinché si trovino risorse da destinare a fondo perduto a tutte quelle realtà che sono state costrette a fermarsi e che ora hanno bisogno di ripartire”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, vicepresidente della Commissione sport, ha commentato l'informativa del Capo della Segreteria politica della Presidenza, Giammaria Manghi, sulle prossime misure in materia sportiva.

“Mi auguro che arrivino nuovi ristori anche per le palestre, perché quanto destinato finora a queste attività è stato davvero poco - ha aggiunto, puntando i riflettori anche su tutte le attività amatoriali - Penso al calcio, al ciclismo. Vedo sul mio territorio le società sportive che sono costrette ad andare a ricercare sponsor per riuscire a garantire ai ragazzi la prosecuzione delle attività. Dobbiamo, insieme, trovare il modo per incentivare il più possibile lo sport giovanile e quello amatoriale, e aiutare le società, così importanti per l’aggregazione e l’educazione dei nostri giovani, a tornare in piedi dopo quasi un anno e mezzo di mancate entrate”.