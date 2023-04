"Lo sport come modello di​ welfare": anche Bottaro e Cassani al dibattito di Italia Viva

Giovedì alle 20.45 al Mercato Coperto di Piazza Costa a Ravenna, Italia Viva affronta il tema dello sport e del suo ruolo nella società. Preceduti dal saluto ai presenti da parte del sindaco Michele De Pascale, e moderati da Massimo Montanari, si alterneranno gli interventi di Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, Roberto Fagnani coordinatore provinciale Italia Viva ed ex assessore allo Sport del Comune di Ravenna, Giorgio Bottaro DG del Basket Ravenna, l'ex pallavolista Luca Sirri e Davide Cassani, ex CT della nazionale italiana di ciclismo.

"Lo sport oggi rappresenta un tema al centro di molteplici tematiche, e su cui da anni il legislatore cerca di intervenire con riforme ritenute urgenti - dichiarano da Italia Viva - Lo si consideri per gli aspetti formativi verso i giovani, o per gli aspetti professionali di un ambiente di lavoro che occupa migliaia di tecnici ed allenatori, o anche per i benefici sul miglioramento della qualità della vita e riduzione della spesa sanitaria, e non ultimo per le ripercussioni politiche nella gestione della partecipazione a Parigi 2024 delle Nazionali Russe. Il tema è importante, e richiede dibattito aperto che coinvolga assieme agli esperti la cittadinanza tutta che è calorosamente invitata a partecipare con domande e considerazioni".