Lotta al degrado, Ravenna s’e desta presenta il progetto Otello

Il vigile Otello, personaggio reso celebre dal Alberto Sordi, rappresenta la fedeltà ai propri ideali e il rispetto delle leggi così ligiò da portare lo stoico Otello ad entrare in costretto con il sindaco De Sica, reo di non rispettare le sue stesse regole. "Ravenna s’é desta", lista civica parte integrante dell’alleanza a sostegno di Veronica Verlicchi sindaco di Ravenna, ha scelto il vigile Otello per porre l’attenzione sulle zone della città "che sono ormai lasciate a se stesse, in balia dello spaccio e del degrado".

"La sicurezza urbana e io decoro sono i punti fondamentali sui quali i ravennati aderenti a "Ravenna s’e desta" si battono, convinti dell’esigenza di ripristinare nel nostro Comune un’ambiente adeguato che restituisca la fiducia e la tranquillità a tutti ravennati - afferma Derio Gentilini, capolista di Ravenna s'è desta -. E per accendere i riflettori sui luoghi più degradati della nostra città, Ravenna s’é desta posizionerà l’immagine del vigile Otello in alcune aree cittadine. Il progetto é stato presentato, non a caso, ai giardini Speyer e nei prossimi giorni, le immagini del vigile Otello cominceranno a fare capolino in città".