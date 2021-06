Lottizzazione a San Pietro in Vincoli, Ravenna in Comune: "L’ennesima colata di cemento di De Pascale"

"Ed ecco l’ultima arrivata: la maxi lottizzazione di San Pietro in Vincoli. Qualche dato. Un comparto di oltre 58mila metri quadri, di cui più di 11mila saranno oggetto di edificazioni. Ci sono 14.100 metri quadri di opere di urbanizzazione e 1.880 metri quadri destinati ai parcheggi. L’intervento è previsto per consentire un aumento della popolazione della piccola frazione superiore al 20%: 470 persone in più!". Questo l'intervento della lista civica Ravenna in Comune, fortemente contraria all'intervento.

"Si tratta dell’ennesima colata di cemento autorizzata da de Pascale. I lottizzatori stanno agguantando tutto il possibile prima della fine del suo mandato. Giusto come promemoria, prima di San Pietro in Vincoli c’è stato il Pua del quartiere San Giuseppe, quello di Porto Fuori e le enormi piastre logistiche sempre vicino a Porto Fuori. E poi i nuovi palazzoni in Darsena. E poi i nuovi supermercati che spuntano come funghi", prosegue Ravenna in Comune.

Qualche giorno fa, facendo arrabbiare qualcuno (specie chi ha deciso sulla base di proprie fantasie che de Pascale è diventato un ambientalista) abbiamo scritto: "Cos’è la coerenza in politica? Per noi consiste, ad esempio, nell’aver presentato un programma elettorale in cui mettevamo nero su bianco come fosse necessario fermare la speculazione edilizia in una città con migliaia di case sfitte e puntare sulla riqualificazione urbana. A questo ci siamo puntualmente attenuti in tutta la nostra attività […]. Ravenna in Comune può permettersi di sostenere lo sguardo di chi ha scelto il nostro simbolo sulla scheda - conclude la lista civica -. Crediamo che la coerenza in politica, in poche parole e molti fatti, si possa definire così". Meno giravolte e più coerenza: la nostra aritmetica è tutta qui!