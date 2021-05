Luciana Castellina all'iniziativa 'A misura di donna. Ridisegnare lo spazio urbano, rigenerare la politica"

L’iniziativa “A misura di donna. Ridisegnare lo spazio urbano, rigenerare la politica" con Luciana Castellina promossa da Sinistra Italiana Ravenna, parte dalle donne, "che sono il soggetto più colpito da questa crisi e spesso sono gravate da pluridiscriminazione. La pandemia non ha risparmiato nemmeno spazi e beni comuni autogestiti, già in difficoltà, che sono presidi essenziali da difendere, luoghi e percorsi che hanno dato una risposta alle tante sofferenze e diseguaglianze, lo stesso vale per le numerose realtà associative che vivificano il nostro territorio".

"La definizione delle politiche locali deve essere espressione dei bisogni della comunità a partire dalle fasce più fragili e discriminate, per arrivare a formulare un progetto di rigenerazione, dei servizi e dello spazio, considerando categorie come la qualità della vita, il benessere, l'inclusione sociale, la parità di genere, l'equità, la sostenibilità ambientale e individuando la necessità di far fronte a cambiamenti anche radicali, come quelli che stiamo vivendo, attraverso scelte chiare, necessarie e di parte - spiegano gli organizzatori - L'eccessiva tecnicizzazione del potere politico può allontanare ancora di più quest'ultimo dalla cittadinanza e dai bisogni concreti e reali e non stimola una partecipazione anche attiva nella sana gestione della cosa pubblica. Le decisioni amministrative sono spesso spinte dalla ricerca del consenso, vengono di sovente presentate come inevitabili e tecniche, in realtà ogni scelta implica la redistribuzione di costi e di benefici a carico di una fascia della popolazione o categoria, non esistono misure neutrali".

L'incontro sarà aperto alla partecipazione e al contributo di tutte e tutti, si svolgerà online lunedì 17 maggio alle ore 20.30, sarà coordinato da Erika Minnetti e introdotto da Marina Morellato. Per partecipare confermare la presenza alla mail sinistraitaliana.ra@gmail.com.