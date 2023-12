Lugo, ecco il bilancio di previsione: nel 2024 quasi 8 milioni di euro di investimenti

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha presentato in Consiglio Comunale il Documento unico di programmazione e le linee principali del bilancio dei previsione 2024-2026 che ora inizia il suo percorso nelle Consulte di Decentramento e, dopo il passaggio in commissione, sarà discusso in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva prevista nella seduta del 21 dicembre

“Sono emozionato perché si tratta dell'ultimo bilancio di previsione che presento – ha detto il sindaco durante l'illustrazione in Consiglio - . Gli ultimi anni in particolare sono stati anni nei quali, a causa di pandemia, crisi energetica e ora l'alluvione, i programmi sono stati spesso rivisti ma non nella direzione che abbiamo comunque voluto dare, quella di un cambiamento importante della nostra città”.

Un bilancio che si mantiene solido perché, nonostante prosegua il calo dell'indebitamento che ha caratterizzato tutti e due i mandati del sindaco Ranalli, presenta un corposo volume di investimenti. Gli investimenti programmati per il 2024 sono pari a 7.865.000 euro e si aggiungono ai finanziamenti PNRR che sono già tutti cantierati o di prossima cantierizzazione per 13 milioni di euro.

L’equilibrio di parte corrente è pari a 31.758.800 euro che corrisponde a 31.400.238 euro di entrate correnti e 358 mila euro di oneri di urbanizzazione . Queste somme finanziano le spese correnti per 31.550.238 euro con un saldo di 208 mila euro destinati a investimenti per la messa in sicurezza delle strade.

Tra le voci di spesa nel bilancio 2024 si segnala l’assunzione a tempo determinato di due nuove figure che si occuperanno di decoro urbano. Per quanto riguarda il debito, nel 2024 l'indebitamento pro capite sarà di 556 euro, nel 2014 era di 1354 euro.