Lugo, FdI intitola la nuova sede al 'padre' del Tricolore. L'ira della sinistra: "Giù le mani da Compagnoni"

Compagnoni era "un prete spretato", "liberale", "favorevole al voto alle donne e alle libertà civili", "un rivoluzionario": la sinistra lughese critica con forza la decisione di Fratelli d'Italia di intitolare la nuova sede cittadina a Giuseppe Compagnoni, considerato il "padre" del Tricolore Italiano. L'inaugurazione, in programma sabato, è infatti ritenuta da molti partiti di sinistra "inopportuna. "Al di là dell'essere il 'padre' del Tricolore, la complessità della figura di Compagnoni è tale che merita di essere riassunta in alcuni punti, che ne rendono inconciliabili le idee portanti con questa formazione politica (Fratelli d'Italia, ndr). Della triade "Dio, patria e famiglia", cara a Fratelli d'Italia, al nostro concittadino appartiene ben poco. Nel 1794 abiurò I voti sacerdotali, mosso dall'idea che la religione dovesse essere improntata alla tolleranza, rispettosa degli altri culti e fondata sulla separazione tra Stato e Chiesa". Questo è quanto afferma un gruppo di lughesi che ha avviato una petizione online su Change.org per chiedere a FdI di modificare l'intitolazione senza citare Compagnoni.

"Quanto all'idea di patria, mosso da ideali illuministi, Compagnoni coltivò un'idea sovranazionale, tant'è che fu insignito da Napoleone della corona di ferro del Regno Italico. Essendo stato il primo scrittore italiano a dichiarare la pari dignità di culto, ci si chiede come un partito che, pur avendo preso le distanze dalle leggi razziali, continua a non definirsi "antifascista", pur sapendo che fu il fascismo a promulgarle, possa appellarsi all'eredità dell'intellettuale lughese - proseguono i promotori della petizione - Non sfugge, infine, che la presenza nel simbolo di FDI della fiamma, che richiama la memoria dell'autoritarismo mussoliniano, abbia poco a che vedere coi principi liberali di Compagnoni".

Sul tema interviene anche il gruppo di Verdi-Europa Verde Lugo che sottolinea come Compagnoni "propose di adottare la bandiera nazionale verde, bianca e rossa nel congresso cispadano di quella che era un a repubblica rivoluzionaria, ma era anche un prete spretato. Primo costituzionalista italiano, fu favorevole al voto alle donne e alle libertà civili. Insomma, in pratica un alieno per le destre sovraniste che oggi vanno tanto di moda e che se lo apprezzassero veramente dovrebbero modificare il loro DNA. Si lasci quindi in pace Compagnoni".

Prendono una posizione critica sull'intitolazione anche Rifondazione Comunista Villa San Martino, Potere al Popolo, Unione Popolare e Cantiere in Movimento per Lugo 2024: "Compagnoni è un patrimonio culturale di tutti i lughesi e di tutti gli italiani e italiane, nella sua vita ha promosso i valori dell’illuminismo, che separano bene la Chiesa dallo Stato, era a favore della Repubblica, fece parte di una delle prime italiana quella Cispadana che era filo francese napoleonica, ha promosso l’adozione del tricolore, e anche se mori nel 1833 possiamo dire che fu uno dei tanti intellettuali a seminare l’idea di Italia unita. Basterebbe solo questo per far capire che con Fratelli d’Italia del dio, patria e famiglia non c’entra nulla, un partito ipocrita, il quale vuole difendere valori iper-cristiani obbligando gli altri a vivere secondo canoni ai quali loro stessi non adempiono. A rendere tutto ancora più inaccettabile è che Fratelli d’Italia parla di patria da difendere e vorrebbe impadronirsi di Compagnoni, mentre nel loro simbolo hanno la fiamma tricolore della tomba di Mussolini. Oltre al richiamo del fascismo, di cui FDI fa finta di prendere le distanze, Mussolini vendette l’Italia più volte alla Germania nazista di Hitler, l’ultima volta fondando la Repubblica di Salò, altro che patrioti".