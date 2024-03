Lugo, Francesco Barone invita al dialogo: "Apprendo con rammarico il ritiro della lista civica"

Il candidato sindaco di Lugo Francesco Barone, invita al dialogo per il cambiamento. "In questa fase impegnativa e preparatoria per le liste che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative, apprendo con rammarico e sorpresa il ritiro dalla competizione elettorale della lista civica “Per la buona politica”. Anche se da prospettive diverse, ho sempre guardato con interesse il loro percorso volto al cambiamento espresso negli ultimi 10 anni".

"Mi rivolgo alle persone che legittimamente avevano auspicato un proprio impegno in vista delle prossime elezioni amministrative all’interno di questo contesto, confermando la mia più completa disponibilità a raccogliere le idee, progetti e iniziative finalizzate al miglioramento della nostra città. Penso che il nostro progetto possa essere condivisibile dalle parti più moderate del raggruppamento di centro e credo altresì che possa essere arricchito dal contributo di chi come noi, vuole realizzare un cambiamento anche se da posizioni distinte, senza barriere ideologiche", conclude il candidato.