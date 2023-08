Lugo, Gioventù Nazionale aderisce all’iniziativa "Libro Scolastico Sospeso"

Gioventù Nazionale Ravenna aderisce all’iniziativa “Libro Scolastico Sospeso” promossa dal professor Davide Solaroli, consigliere comunale di Lugo, che prevede una raccolta fondi per permettere alle famiglie alluvionate di acquistare i libri scolastici per i propri figli. “È importante sostenere le tante famiglie in difficoltà dopo l’alluvione e soprattutto far in modo che gli studenti abbiano il materiale necessario per affrontare con serenità il nuovo anno scolastico” afferma Riccardo Vicari, referente provinciale di Gioventù Nazionale Ravenna.

“La raccolta fondi terminerà il 31 agosto, dopo aver portato ragazzi del nostro movimento da tutta Italia per aiutare i cittadini romagnoli a spalare fango è fondamentale contribuire a questa iniziativa di forte utilità sociale, perché crediamo che l’educazione e la formazione siano le basi da cui costruire il futuro del nostro paese”, conclude Stefano Cavedagna, portavoce mazionale di Gioventù Nazionale.