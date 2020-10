Lugo, Liverani (Lega): "Ripristinare le prestazioni specialistiche e il Punto nascita in ospedale"

"Quali sono le azioni che intende mettere in atto la Giunta al fine di garantire un ripristino delle prestazioni specialistiche nell’Ospedale di Lugo, nel ravennate, e la riattivazione dell’attività del Punto Nascita?".

Questa la domanda che Andrea Liverani (Lega) rivolge alla Giunta in un'interrogazione che sottolinea le criticità di un Ospedale che, rimarca l'esponente leghista, al 1° gennaio "contava 243 posti letto che coprivano le principali attività specialistiche, servendo un potenziale bacino di 100 mila abitanti", mentre oggi "sulla base delle indicazioni fornite dalla AUSL della Romagna all’Unione dei Comuni, ne sono stati ripristinati circa 160 nell’ambito di Cardiologia, Terapia intensiva, Riabilitazione, Lungodegenza, Medicina generale e Ortopedia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Liverani, nel criticare il "ritardo con cui è stata gestita una situazione che risulta critica in tutta l’AUSL Romagna, ma con una spiccata sofferenza nel Distretto Sanitario di Lugo", ricorda i "gravi disagi creatisi, in città come nelle frazioni e nelle fasce più deboli della popolazione, che potrebbero ripresentarsi in quanto sono stati affidati ad alcuni medici incarichi a tempo determinato aventi durata inferiore ai 12 mesi".