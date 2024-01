Lugo, Verdi ed Europa Verde propongono un appuntamento per parlare di transizione energetica

Riprende nel 2024 il ciclo di conferenze organizzato dai Verdi / Europa Verde di Lugo: lunedì 15 gennaio, alle ore 20.30, presso la Sala Estense della Rocca in Piazza Martiri 1, si riparte dal tema della transizione energetica. "Posto che è necessario abbandonare i combustibili fossili e i record climatici del 2023 ci hanno ricordato che dobbiamo farlo il prima possibile, può non essere semplice decidere cosa fare, soprattutto per i comuni cittadini. Solare termico e fotovoltaico, eolico, idrogeno, geotermico, nucleare, idroelettrico, sono tante le tecnologie alternative, ognuna con pregi e difetti - affermano Verdi ed Europa Verde - E alcune di queste, come il fotovoltaico, sono applicabili anche nelle case di tutti noi".

"La transizione energetica però non deve essere per forza lacrime e sangue! Posto che i costi iniziali possono essere elevati, esistono strumenti che permettono di abbassare ulteriormente le bollette, come le comunità energetiche e le comunità solari - continuano i verdi - Alle comunità energetiche e alle comunità solari può aderire chiunque e contribuire alla transizione energetica del paese con questa di produzione dell'energia dal basso". Di tutto questo si parlerà con Leonardo Setti, esperto di energie rinnovabili dell'Università di Bologna, Dino Tartagni, esperto di fonti rinnovabili ed efficienza energetica e Natale Belosi della Comunità Solare di Lugo.