Lugo, via libera alla rotonda in zona artigianale. Cna e Confartigianato: "Ora i candidati mantengano l’impegno"

Nella mattinata di mercoledì, Cna e Confartigianato hanno incontrato gli assessori del Comune di Lugo Valmori e Tarozzi, i quali hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica della rotatoria da realizzare all’intersezione di via Bedazzo e via De’ Brozzi, approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi. La rotatoria avrà un raggio di 25 metri e migliorerà la sicurezza della viabilità per l’accesso e l’uscita dalla via Bedazzo e dalla via Crociarbasso, in un punto critico in cui è intensa la presenza anche di traffico pesante. Migliorerà anche la sicurezza per il traffico pedonale e ciclabile. L’investimento complessivo è di 700 mila euro e i lavori, che avranno durata di circa 7 mesi, sono previsti nel 2025. Gli assessori hanno comunicato che le risorse sono già state reperite nel bilancio comunale, in particolare 300 mila euro sarebbero già stati accantonati, mentre i restanti 400 mila euro saranno disponibili con l’assestamento di bilancio previsto nel mese di luglio. Durante l’incontro sono stati confermati anche i lavori di riasfaltatura di un tratto di carreggiata di via Gessi (da via Bedazzo allo scolo consorziale Casale) che partiranno nel mese di luglio.

Per Nicola D’Ettorre e Franco Poletti, rispettivamente Presidente di Cna Lugo e Vicepresidente di Confartigianato Unione Bassa Romagna, “finalmente una risposta concreta, anche se non ancora definitiva, ad una richiesta che da oltre dieci anni rivolgiamo al Comune di Lugo. La rotatoria in questione rappresenta un punto fondamentale per iniziare quel necessario processo di riqualificazione dell’area artigianale di Lugo, il comparto produttivo più esteso della Bassa Romagna, che le imprese e le nostre Associazioni in particolare chiedono oramai da diversi anni. Ringraziamo gli assessori Valmori e Tarozzi per averci presentato il progetto e averci comunicato la disponibilità delle risorse finanziarie nel bilancio comunale per la sua realizzazione. Saremo vigili affinché la prossima Amministrazione Comunale mantenga l’impegno di proseguire il cammino finalmente avviato, che porterà alla realizzazione della rotatoria nel corso del prossimo anno”.