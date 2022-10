Lupi vicini ai centri abitati, Liverani (Lega): "Attacchi sempre più frequenti, la Regione intervenga"

“E' allarme lupi troppo vicini ai centri abitati: la Regione intervenga con provvedimenti per arginare il fenomeno”. E quanto chiede un'interrogazione del consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che denuncia: “Nella sola provincia di Ravenna, sono stati registrati attacchi da parte di lupi in vari paesi fra cui Conselice, Massa Lombarda, Bagnara e Sant’Agata sul Santerno”. Il consigliere della Lega fa poi riferimnto anche al caso di un cagnolino azzannato dai lupi all’interno di un cortile nel Ravennate e ricorda come “la preoccupazione sia sempre più diffusa perché sono sempre più frequenti attacchi a galline, oche e per ultimo anche ad animali di compagnia”. Ma il problema non è solo ravvenate: “Nella sola Ferriere, in provincia di Piacenza, sono nove i cani sbranati e uccisi nell’ultimo mese e vi sono segnalazioni anche di gatti spariti. Da qui l’atto ispettivo per sapere cosa la Regione intenda fare per intervenire su questo fenomeno problematico e pericoloso” conclude Liverani.