Maiolini-Piccinini (M5S): "Rafforzare la collaborazione tra la Regione e Sapir"

“Il gruppo Sapir rappresenta oggi una delle maggiori porte di interscambio logistico del Mar Mediterraneo che consente di connettere l’Europa con il resto del Mondo. La Regione Emilia-Romagna, sin dal 1976, partecipa alla Società per Azioni Sapir e costituisce un attore di estrema rilevanza per lo sviluppo del porto di Ravenna. È per questa ragione che riteniamo necessario consolidare e rafforzare la collaborazione tra la nostra Regione, la Sapir e tutte quelle realtà che, lavorando secondo una logica di sistema, possono concorrere allo sviluppo integrato del porto, soggetto fondamentale per il nostro territorio e la nostra economia”. È quanto dichiarano il consigliere comunale Marco Maiolini e la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, al termine della visita al gruppo Sapir di Ravenna che si è svolta nella giornata di lunedì.

“Abbiamo voluto osservare da vicino il meticoloso e fondamentale lavoro svolto dai diversi reparti che compongono la Sapir: un ottimo ingranaggio che consente l’arrivo di ogni tipo di bene sulle nostre tavole e nelle nostre case - spiegano Piccinini e Maiolini - Purtroppo la realtà del porto di Ravenna e della Sapir, che per oltre 30 anni ha costruito e gestito il porto fino all’istituzione delle Autorità Portuali nel 1994, è poco conosciuta dai cittadini che non sanno che proprio a Ravenna ha sede un polo logistico di estrema rilevanza per la nostra Regione. Sarebbe auspicabile diffondere, a partire dall'attività svolta dalle scuole, una maggiore conoscenza e consapevolezza di una realtà così importante per Ravenna e per tutta l'Emilia Romagna".