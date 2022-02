Mandriole, Ercolani e Zandoli (Lega): "Fermate dei bus mancanti e scarsa manutenzione dei marciapiedi"

“Abbiamo incontrato alcuni residenti di Mandriole negli scorsi giorni che ci hanno segnalato diverse criticità, dalla mancanza di fermate in direzione Casal Borsetti alla carente manutenzione dei marciapiedi in varie vie, fino ad alcuni problemi di viabilità sull’argine del canale di bonifica in destra del Reno e alla totale assenza di un’area sgambamento cani”. Lo riferisce il consigliere comunale della Lega, Giacomo Ercolani, che ha svolto insieme al referente provinciale Lorenzo Zandoli alcuni incontri nella frazione di Mandriole.

"Questi incontri - spiegano gli esponenti della Lega - rientrano in un grande piano di ascolto del territorio sul quale ci stiamo attivando gradualmente come Lega Ravenna, abbiamo deciso di partire con un progetto che ci vedrà impegnati nell’ascolto di quelle aree che sono state più abbandonate dall’amministrazione, alcune delle criticità sono presenti da tempo e le promesse dell’amministrazione a riguardo risultano non essere state mantenute, ci auguriamo che il ruolo dei consigli territoriali possa rimettere al centro delle priorità del comune queste problematiche rimaste inascoltate”.

Ercolani ha inoltre presentato 4 ordini del giorno che andranno discussi in Consiglio comunale relativi alla situazione di Mandriole dai titoli: Area sgambamento cani di Mandriole, Prevedere fermate del bus su via Mandriole in direzione Casal Borsetti, Rifacimento marciapiedi di Mandriole, Ripristinare il doppio senso su via A. Poggi.