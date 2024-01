Manifestarono per gli 'angeli del fango' contro l'appello del Prefetto, due condanne per Potere al Popolo: "Ci opporremo"

Sono stati condannati al pagamento di una penale da 250 euro ciascuno Marta Collot e Gianfranco Santini, referenti rispettivamente nazionale e provinciale di Potere al Popolo, per la manifestazione indetta in piazza del Popolo a Ravenna il 28 maggio scorso, subito dopo l'alluvione. In quell'occasione, una trentina di militanti avevano manifestato con striscioni e megafoni protestando contro l'appello dei sindaci e del Prefetto di Ravenna, che avevano invitato i volontari a non recarsi nelle zone alluvionate - in quei giorni in Romagna si erano recati migliaia di "angeli del fango" da tutta Italia - per non rischiare di creare intralcio agli uomini e ai mezzi della Protezione Civile.

Collot e Santini, individuati come promotori della protesta, ai tempi erano stati segnalati dalla Digos alla Procura di Ravenna. E ora il Giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti ha firmato una decreto penale di condanna, in quanto la manifestazione in luogo pubblico - si legge nel decreto - è stata organizzata senza aver preavvisato la Questura, come previsto dalla legge (articolo 110 del Codice Penale e articolo 18 Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773). I due esponenti di Potere al Popolo, che sul tema hanno indetto una conferenza stampa in programma lunedì prossimo, hanno gia annunciato di essere intenzionati a opporsi al decreto.

"Ancora sporchi di fango andammo a protestare per le parole di sindaco e Prefetto, che invitavano i volontari dell’alluvione a stare a casa e non venire ad aiutare, mentre la Romagna era ancora sommersa e non si vedeva nemmeno l’ombra di un mezzo pesante per la rimozione dei detriti e la pulizia dei paesi, il che ci imponeva di denunciare come i mezzi militari debbano essere utilizzati per il bene della popolazione anziché per massacrare altre popolazioni - commentano dalla sezione ravennate di Potere al Popolo - Considerando che la manifestazione si tenne in una piazza pubblica senza intralciare niente e nessuno, consideriamo questi decreti penali di condanna un attacco politico al diritto di dissenso. Questa azione repressiva si somma al clima di censura calato in queste settimane in tutta la regione, un territorio in cui chi porta avanti le lotte a difesa dell'ambiente e per la pace viene individuato come un nemico da un sistema di potere sempre più vacillante sotto il peso delle proprie contraddizioni".