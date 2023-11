Manifestazione del Pd a Roma, pullman anche da Ravenna: "Un grande ritorno del popolo dem in piazza"

“Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è”. È questo il titolo della manifestazione organizzata dal Partito Democratico, sabato in Piazza del Popolo a Roma, a partire dalle ore 14. Una manifestazione, come spiegano dal Pd "aperta a tutti coloro che vogliono avere un futuro più giusto, difendere la pace e i diritti civili e sociali, la sanità pubblica, il diritto alla casa, che chiedono un salario minimo, la salvaguardia del pianeta".

"Un grande ritorno del popolo dem in piazza - come ha sottolineato il segretario del PD ravennate Alessandro Barattoni. Al centro temi quali le crescenti disuguaglianze, il diritto alla salute sempre più indebolito dal mancato finanziamento della sanità pubblica, il salario minimo per un lavoro che significhi dignità per il quale abbiamo raccolto quasi mezzo milioni di firme. In piazza, inoltre, il PD ravennate insieme alle altre federazioni romagnole, porterà striscioni su un tema specifico: il post alluvione e le mancate risorse stanziate dal governo".

Per agevolare la partecipazione di tutti il PD di Ravenna ha organizzato dei pullman per raggiungere il luogo della manifestazione. Di seguito partenze e orari: Ravenna ore 6:30 viale della Lirica, 11 (sede PD), Lugo ore 6:30 piazzale Veterani Dello Sport, 2 (piscina comunale), Riolo Terme ore 6:15 stazione autobus, Faenza ore 6:45 piazzale Pancrazi (stadio B.Neri).