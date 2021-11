Manifestazione spostata, Movimento 3V: "Il pericolo c'è solo per le nostre iniziative?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Domenica scorsa (21 novembre) si è svolta una manifestazione del 3V Ravenna all’interno del parcheggio dei bus compreso tra via Darsena e via Magazzini Anteriori, così chi è intervenuto ha avuto il piacere di vedere i nostri volontari regolare il traffico dei mezzi per la sicurezza dei presenti. Però la sede originariamente richiesta ed in cui si erano già tenute svariate occasioni di incontro e manifestazioni anche da altre sigle ravennati sarebbe dovuta essere la testata della Darsena.

Perché allora ad essere spostata è stata solo la nostra manifestazione? Perché la questura ha deciso che le “condizioni oggettive di pericolosità per l’incolumità pubblica”, visto il rischio di cadute accidentali nel Candiano, dovessero applicarsi alla manifestazione. Perché non corrono lo stesso pericolo chi svolge il mercatino ed i cittadini che usufruiscono della passeggiata sulle rive del Candiano? Il pericolo o c’è o non c’è!

3V Ravenna