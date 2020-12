Manifesti contro l'aborto, Frati (PD): "Sostegno all’operato dell’assessora Ouidad Bakkali"

"In riferimento alla vicenda dei manifesti contro l’aborto, come Partito Democratico di Ravenna esprimiamo sostegno all’operato dell’assessora Ouidad Bakkali, di cui certo non si può parlare in termini di “atti di discriminazione politica e di condotte diffamatorie". E' quanto ha detto Marco Frati, Segretario comunale PD Ravenna.

"La libertà di pensiero, di chiunque, non è messa in discussione, ma i manifesti antiabortisti comparsi in città fanno una cosa diversa: divulgano pubblicamente informazioni non veritiere e soprattutto non suffragate dalla comunità scientifica. Equiparare la pillola Ru486 ad un veleno e dichiarare che “mette a rischio la salute e la vita della donna” sono dichiarazioni non vere e prive di validità scientifica. Dispiace, che a distanza di 42 anni dall’introduzione dalla legge sull’aborto in Italia si debba assistere ad iniziative che mirano a diffondere un’informazione distorta e pregiudizievole. Pertanto bene ha fatto l’assessora Bakkali, che certo non intende imporre un pensiero, ma ha semplicemente chiesto il rispetto delle regole che la città si è data sulle affissioni e contro la discriminazione di genere. Esprimiamo solidarietà a lei e ai funzionari del Comune di Ravenna."